كورونا.. تسجيل 237 وفاة جديدة في نيويورك

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية، تسجيل 237 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الولاية إلى 965.

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وأكد حاكم الولاية أندرو كومو، تسجيل 7195 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الولاية إلى 59513، لتجعل هذه الأرقام من نيويورك الولاية الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لآخر بيانات تنشرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي تتابع تفشي الفيروس في العالم، فقد تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة 124 ألف شخص.

المصدر: وكالات