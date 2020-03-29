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كورونا.. تركيا تسجل 23 وفاة و1815 إصابة خلال 24 ساعة

تعافي مستشار المرشد الإيراني من كورونا

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تعافي مستشار المرشد الإيراني من كورونا
Reuters
علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يقضي فترة نقاهة حاليا.

وكان مراسل RT أفاد في 12 مارس الجاري بأن علي أكبر ولايتي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

المصدر: وكالات

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