وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

توفي الليلة الماضية وزير الصناعة الفرنسي السابق، باتريك ديفيدجان، عن عمر يناهز 75 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. — Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

وأعلن مجلس محافظة أوتس-سين، الذي يرأسه ديفيدجان، اليوم الأحد، أن الأخير مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال ديفيدجان قبل 3 أيام على صفحته في "تويتر" إن إصابته بكورونا أعيته وسيسافر بمجرد استقرار حالته".

وقال مصدر من عائلته إن حالته تدهورت أمس السبت، وقرر الأطباء دخوله العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة، لكنه لم ينج.

المصدر: وكالات