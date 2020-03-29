كورونا في الصين.. عدد الإصابات الجديدة في تراجع

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأحد، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس السبت انخفاضا من 54 في اليوم السابق.

وأوضحت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط.

ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم. وصدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءا من اليوم الأحد. كما بدأ أمس تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وتوفي خمسة أشخاص أمس السبت جميعهم في مدينة ووهان، المركز الصناعي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر الماضي. غير أن ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، أعلنت عن رصد إصابة جديدة واحدة فقط بكورونا خلال الأيام العشرة الماضية، فيما كان السبت رابع يوم على التوالي لا تسجل فيه هوبي أي إصابات جديدة مؤكدة.

ومع رفع القيود عن حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيا إعادة فتح الحدود واستنئاف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

المصدر: "رويترز"