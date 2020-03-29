برلين تعلق رسميا على فيديو "مدح ميركل لطبيب تونسي طور لقاحا ضد كورونا"

فندت برلين صحة منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المزعوم عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي.

وكتب المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية عبر "تويتر" إن هذه المعلومات "خاطئة"، وإن ترجمة مقاطع الفيديو المنتشرة غير صحيحة.

يتم تداول مقاطع فيديو للمستشارة #ميركل على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على تصريحات مزعومة حول #لقاح جديد ضد #فيروس_كورونا تم تطويره من قِبل طبيب تونسي. إنها معلومات خاطئة. ترجمة مقاطع الفيديو الموزعة غير صحيحة. 1/2 #COVID19#StayHomepic.twitter.com/WqWRuKnMhY — Germany @ Arab World (@almaniadiplo) March 27, 2020

وأوضحت الخارجية الألمانية، أن التسجيل المصور المذكور يعود في الواقع إلى محادثات ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية حول مكافحة فيروس كورونا، وخاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

وفي وقت سابق انتشر فيديو بترجمة مفبركة لميركل تمدح وتشكر فيه الطبيب التونسي المقيم في ألمانيا رضوان كمون على إيجاده علاجا لكورونا، ونقلت قناة "دوتشي فيللي" عن مختصين بهذا الشأن أن اسم الطبيب ربما يتم "استعماله في عملية احتيال".

المصدر: وكالات