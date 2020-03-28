فرنسا تطلب أكثر من مليار كمامة من الصين لمواجهة فيروس كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن بلاده طلبت أكثر من مليار كمامة معظمها من الصين، لمحاربة فيروس كورونا الذي لم يتباطأ تفشيه في البلاد.

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وأضاف فيران أن الفرنسيين يستخدمون 40 مليون كمامة أسبوعيا في ظل تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن مخزون الكمامات الحالي يكفي لثلاثة أسابيع فقط.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الأطباء ورجال الشرطة ومقدمي الرعاية المنزلية في فرنسا قد اشتكوا من وجود نقص في الكمامات.

وفي نفس السياق، أقلعت اليوم السبت أول مروحية عسكرية فرنسية من مدينة ميتز وعلى متنها فرنسيان اثنان مصابان بفيروس كورونا المستجد قاصدة ألمانيا، وفقا لما أفادت به صحيفة "لوفيغارو".

المصدر: وكالات