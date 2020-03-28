الأمم المتحدة تتبرع بربع مليون كمامة لنيويورك

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الأممية ستتبرع بـ250 ألف كمامة للمؤسسات الطبية في نيويورك التي تحولت إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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وقال غوتيريش في بيان صدر اليوم السبت: "تأمل الأمم المتحدة في أن يساهم ذلك ولو جزئيا في إنقاذ الأرواح".

وعبر عن دعم الأمم المتحدة "الحازم لهذه المدينة العظيمة"، مضيفا: "بالنسبة لنا فإن نيويورك ليست منزلنا أو مقرا للأمم المتحدة فحسب، وإنما عاصمة دولية تنبض بالحياة يتواصل من خلالها العالم... نأمل من صميم قلبنا بأن تكون هذه الهبة المتواضعة مفيدة".

المصدر: RT