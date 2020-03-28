إيرلندا تأمل في رفع بعض القيود المفروضة بسبب كورونا خلال أسبوعين

قال وزير الصحة الإيرلندي سيمون هاريس، إن بلاده تأمل في أن تكون في وضع يمكنها خلال أسبوعين من تعديل أو إلغاء بعض القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وأوضح أن ذلك سيكون ممكنا في حال إبطاء معدل دخول المرضى وحدات العناية المركزة.

وأمر رئيس الوزراء الإيرلندي المواطنين يوم الجمعة، بالبقاء في منازلهم حتى 12 أبريل المقبل، للمساعدة في إبطاء تفشي المرض، وقال إنهم لا يمكنهم الخروج إلا لشراء البقالة أو ممارسة الرياضة لفترة وجيزة أو للقيام بزيارات عائلية ضرورية للغاية.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيرلندا إلى 2121 يوم الجمعة، كما جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة ليصل إجمالي قتلى الفيروس إلى 22.

المصدر: رويترز