عدد وفيات كورونا في تركيا يتجاوز المئة بتسجيل 16 حالة اليوم

أفاد مراسلنا في تركيا، بارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 108 بعد تسجيل 16 حالة اليوم.

وسجلت تركيا ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة إلى 7402 بعد تسجيل 1704 حالات جديدة حتى الآن.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن يوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى خارج البلاد، في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا أردوغان جميع المواطنين إلى "الحجر الصحي الطوعي" وعدم مغادرة بيوتهم إلا في حال الضرورة القصوى.

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجالس محلية مختصة لمحاربة الفيروس في 30 مدينة كبيرة في تركيا، واتخاذ إجراءات احترازية إضافية في حال الضرورة.

المصدر: RT + رويترز