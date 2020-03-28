سلاح الجو الأمريكي: عدد الطيارين المصابين بكورونا ازداد إلى 3 أضعافه

أفادت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الأمريكية، بتضاعف عدد الطيارين العسكريين الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من ثلاث مرات خلال أسبوع.

ووفقا لهذه الخدمة، فقد تم تسجيل المرض المذكور في الوقت الحالي لدى 105 طيارين، رغم أنه لم يكن هناك سوى 34 مصابا قبل أسبوع، بالإضافة لذلك سجلت الإصابات لدى 78 من أفراد عائلات الطيارين وموظفي الخدمة المدنية والمتعهدين المختلفين المتعاملين مع القوات الجوية.

وحسب البنتاغون، تم حتى الآن تسجيل 309 حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس بين عناصر الجيش الأمريكي، و108 حالات بين أفراد عائلاتهم، و134 بين موظفي الخدمة المدنية في الجيش، و62 حالة بين المتخصصين من المتعهدين.

المصدر: topwar.ru