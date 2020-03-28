المغني الإيطالي ألبانو يشكر روسيا على مساعدة بلاده لمواجهة كورونا: لن ننساها أبدا

عبر المغني الإيطالي الشهير ألبانو عن امتنانه وجزيل شكره لروسيا، على مساعدتها بلاده في مكافحة فيروس كورونا، معتبرا خطوتها هذه عربون محبة لبلاده، وبادرة تضامن معها.

إقرأ المزيد

وفي حديث لوكالة "تاس"، قال الفنان الخاضع للحجر الصحي الاحترازي في منزله: "شكرا، شكرا جزيلا على بادرة المحبة هذه، التي قدمتها روسيا لإيطاليا في وقت تمر فيه بإحدى الأوقات الأكثر مأساوية من تاريخها. لن ينسى أبدا أي إيطالي هذه الخطوة من التضامن الأخوي".

وأضاف باللغة الروسية مرة أخرى: "شكرا جزيلا".

وتابع المغني البالغ 76 عاما مازحا: "سأنتظر موتي من فيروس كورونا وسأقيم حفلا ضخما يوم جنازتي! وبعد انحسار الوباء سأقدم حفلات موسيقية في جميع أنحاء العالم! لكن فقط بعد بث الحلقة الأخيرة لبرنامجي التلفيزيوني الأسبوع القادم".

يذكر أن روسيا أرسلت إلى إيطاليا 15 طائرة شحن عسكرية محملة بالمعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وعربات التطهير والخبراء، لمساعدة روما في مكافحة فيروس كورونا الذي يحصد أرواح الإيطاليين بالمئات يوميا.

المصدر: تاس