إيران.. اعتقال 5 أشخاص هاجموا الشرطة بسبب حظر التجوال وكورونا

اعتقلت الشرطة الإيرانية 5 أشخاص هاجموا عناصرها لدى منعهم من دخول مدينة إيلام غربي البلاد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

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وأفاد مراسلنا في إيران، بأن السلطات الأمنية أغلقت 448 صيدلية ومخزنا، واعتقلت 787 شخصا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة بسبب احتكار المستلزمات الطبية لاسيما الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وفي آخر تحديث يومي، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدم التزام فئة من المواطنين بالإرشادات الصحية، يتوسط أسباب زيادة أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

كما صرح رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي، بأن "أكثر من نصف سكان العاصمة (51 %) لم يأخذوا فيروس كورونا بعد على محمل الجد".

المصدر: RT