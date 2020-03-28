مقتل 10 من عناصر الأمن الأفغاني بهجوم لـ"طالبان" شمال شرقي البلاد

قتل ما لا يقل عن 10 عسكريين وجرح 3 آخرون في أفغانستان اليوم السبت، جراء هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" على إحدى المناطق في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

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ونقلت وكالة "أريانا نيوز" عن عضو مجلس الولاية أحمد جاويد مجددي، أن منطقة "يمكان" سقطت في أيدي مسلحي الحركة بعد ساعات من المعارك العنيفة بينهم وبين قوات الأمن.

وتابع المسؤول أن المسلحين شنوا هجوما واسع النطاق في المنطقة بعد استيلائهم على 4 مراكز أمنية في منطقة جرم، ما أدى إلى مقتل 10 من عناصر الأمن على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأضاف مجددي أن ما لا يقل عن 17 جنديا أفغانيا فقدوا في جرم، فيما تراجعت القوات المحلية الموالية للحكومة من يمكان إلى منطقة كران ومنجان داخل الولاية نفسها.

لكن مسؤولين محليين نفوا سقوط يمكان في أيدي "طالبان"، مؤكدين أن المعارك لا تزال دائرة وسط المنطقة.

المصدر: أريانا نيوز