الجيش الأردني يحبط عملية لتهريب المخدرات من سوريا

أفشلت قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني اليوم السبت، محاولة تسلل شخصين من سوريا إلى الأراضي الأردنية، كان بحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهما وإلقاء القبض عليهما، وبعد تفتيشهما تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة، تتمثل في 262 ألف حبة "كبتاغون" و35 كف حشيش ومسدس، بالإضافة إلى ذخيرة من مختلف الأنواع، وتم تحويلهما والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة".

وأضافت أن "المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية".

المصدر: وسائل إعلام أردنية