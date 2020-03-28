اليونانيون يتساءلون: لماذا يطلق الروس تسميات إغريقية على أسلحتهم المتطورة؟

لفت موقع Pentapostagma اليوناني، إلى أن الصناعات الحربية الروسية تطلق تسميات يونانية على مختلف الأنظمة القتالية التي يستخدمها الجيش الروسي، ولاسيما المتطورة منها.

وأشار الموقع إلى أن التسميات اليونانية، تزيّن بانتظام مختلف مكونات "الترسانة الحربية الروسية القوية"، وأضاف: "من الغريب أن روسيا تستخدم كلمات يونانية بحتة لكي تشير إلى العديد من الأسلحة المتقدمة. فهي تطلق اسم بروميثيوس على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة من طراز إس-500، واسم نبتون على الغواصة Status-6 التي يمكنها أن تدمر بسهولة المدن الساحلية، وكذلك اسم إسكندر على أنجع وأحدث الصواريخ البالستية الروسية المنصوبة على اليابسة".

ولاحظ الموقع اليوناني، أن روسيا تطلق التسمية الإغريقية Perimeter على نظام تفعيل السلاح الاستراتيجي في حال نشوب حرب نووية، وتسمية Triumph على منظومة "إس-400"، وكذلك تسمية Armata على الدبابة الجديدة T-14.

ويعرب قراء الموقع عن دهشتهم للتسميات الروسية، ويؤكدون عدم عثورهم على تفسير لذلك، حيث كتب أحدهم: "اتركوا بروميثيوس واسمه، وإلا فارسلوا بطاريتين من هذا النوع إلى اليونان".

المدهش في الحقيقة، ليس إطلاق التسميات اليونانية على الأسلحة الروسية، بل استغراب بعض اليونانيين ذلك.

فهم حسب الموقع صاحب الخبر، ليسوا على دراية كافية بتاريخ بلادهم عبر العصور الوسطى، ولا يدركون حجم العلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين الإمبراطورية البيزنطية وروسيا.

المصدر: topwar.ru