إسرائيل توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصهم بعد سلسلة من الأخطاء

أمرت الصحة الإسرائيلية مدراء صناديق المرضى، بالتوقف عن إبلاغ مصابي فيروس كورونا بنتائج فحصهم سلبية كانت أو إيجابية، حتى إشعار آخر، حيث تبين أنه تم إرسال نتائج خاطئة لعدة مرضى.

وقالت الوزارة في رسالة وجهتها إلى صناديق المرضى اليوم السبت، إن "هناك احتمالا بأن النتائج خاطئة".

وأضافت الصحة الإسرائيلية أنه "بعد مشكلة في النظام المحوسب تم اكتشافها الليلة الماضية بشأن نقل المعلومات، فإن إعطاء أجوبة من المختبرات سيتأخر"، وأن العمل جار لحل المشكلة.

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ونقلت مصادر مطلعة عن مسؤول كبير في وزارة الصحة قوله: "إذا كان الحديث عن خطأ في عينة صغيرة، فليس بالأمر الجلل، ولكن إذا كان خطأ متواصلا، فهذا حدث دراماتيكي".

وخلص للقول: ينتابنا الشك منذ أمس. هل يمكن أن يكون بيننا أشخاص تلقوا إجابات سلبية بأنهم غير مرضى في حين أنهم مصابون، أو أشخاص يتواجدون حاليا في المستشفيات بالخطأ؟".

المصدر: سما نيوز + عرب 48