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رويترز: حصيلة الوفيات بكورونا في بريطانيا ترتفع إلى 1019

بريطاني يبني ملجأ خاصا للحجر ضد كورونا (صور)

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بريطاني يبني ملجأ خاصا للحجر ضد كورونا (صور)
Screenshot/Youtube
بريطاني يبني ملجأ خاصا للحجر ضد كورونا (صور)
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أتم المخترع البريطاني كولن فورز بناء ملجأ خاص شرع في تشييده سنة 2015، ويستخدمه حاليا لعزل نفسه تنفيذا لأوامر حكومة بلاده التي أمرت المواطنين بملازمة منازلهم.

وزود فورز ملجأه الذي حفره تحت بستان منزله بالكهرباء عبر محول كهربائي، كما جهزه بسرير ومطبخ كامل يحتوي على طعام مجفف ومحفوظ، تحسبا "لسيناريو نهاية العالم" على حد قوله.

يذكر أن آخر البيانات الإحصائية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من 614000 شخص فيما تجاوز عدد الوفيات الـ28 ألفا و200 شخص.

المصدر: "تويتر"

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