أهل فيينا يوقدون الشموع ويصلون عند "عمود الطاعون" لرد بلاء كورونا عنهم

أشعل سكان فيينا الشموع، وتجمهروا عند "عمود الطاعون"، للصلاة من أجل الخلاص من وباء كورونا، ورد خطره عنهم.

"عمود الطاعون"، نصب تذكاري تم تشييده عام 1679 بعد وباء "الطاعون العظيم"، وهو عمود ثلاثي يقع في شارع غرابين في مدينة فيينا بالنمسا، ويعتبر واحدا من القطع الفنية المشهورة والنحتية البارزة في المدينة.

ووفقا لتقديرات مختلفة، أودى وباء "الطاعون العظيم" في أواخر القرن السابع عشر بحياة حوالي 80 ألف شخص، ولم يعرف الطب في تلك الأيام كيفية التعامل مع المرض، وكان أمام الناس فقط الصلاة وطلب الشفاء.

المصدر: تاس