إيران: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة

في آخر تحديث يومي، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

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وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، في حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن الحالة الصحية للمواطنين عبر خطة "الغربلة" وأشارت إلى زيادة عدد المختبرات لإجراء فحص كورونا.

ولفتت إلى أن عدم التزام فئة من المواطنين بالإرشادات الصحية من أسباب زيادة أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، في حين صرح علي رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، بأن أكثر من نصف سكان العاصمة (51% حسب تقديره) لم يأخذوا فيروس كورونا بعد على محمل الجد.

المصدر: RT