في ارتفاع قياسي.. 14 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين وعدد المصابين يتجاوز الـ1000

أعلنت سلطات الفلبين عن تسجيلها 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيلها 272 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 68.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات بالفيروس منذ بدء كورونا تفشيه في الفلبين.

وأشارت الوزارة إلى أن أربعة مصابين قد تم تعافيهم الكامل من الفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 35 شخصا.

المصدر: رويترز