موقف صارم من النيابة السعودية ضد "الإرجاف الديني" بسبب الفيروس التاجي

أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على 3 أشخاص، اتهمتهم باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في "التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا".

وأوضحت النيابة السعودية على موقعها الرسمي في "تويتر"، أن هؤلاء الثلاثة متهمون أيضا بـ"اختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة".

#النيابة_العامة تأمر بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس #كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/onkzKSpQ8L — النيابة العامة (@bip_ksa) March 27, 2020

المصدر: تويتر