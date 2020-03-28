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موقف صارم من النيابة السعودية ضد "الإرجاف الديني" بسبب الفيروس التاجي

أخبار العالم

موقف صارم من النيابة السعودية ضد
Reuters
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أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على 3 أشخاص، اتهمتهم باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في "التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا".

وأوضحت النيابة السعودية على موقعها الرسمي في "تويتر"، أن هؤلاء الثلاثة متهمون أيضا بـ"اختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة".

المصدر: تويتر

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