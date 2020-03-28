وفاة جوزيف لوري زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية ورفيق لوثر كينغ

توفي أمس الجمعة زعيم "حركة الحقوق المدنية" في الولايات المتحدة جوزيف لوري، عن عمر ناهز الـ98 عاما.

وقالت شبكة "سي إن إن" اليوم السبت، إن وفاة لوري أكدها إيمارا كندي وهو عضو مجلس إدارة معهد "جوزيف أند إيفلين لوري".

وكان لوري مساعدا بارزا للمناضل السياسي والزعيم الأمريكي من أصول إفريقية الراحل مارتن لوثر كينغ.

وكتب مركز مارتن لوثر كينغ للتغيير الاجتماعي" عبر موقع "تويتر" في وقت مبكر، اليوم السبت: "انتقل الليلة القس العظيم المبجل جوزيف إي. لوري، من عالم الأرض إلى الخلود".

وأضاف: "نتوجه بتعازينا إلى عائلته... كان بطلا للحقوق المدنية، ومتحديا للظلم، وصديقا عزيزا لأسرة كينغ. شكرا سيدي".

Tonight, the great Reverend Joseph E. Lowery transitioned from earth to eternity. Our thoughts and prayers are with his family. He was a champion for civil rights, a challenger of injustice, a dear friend to the King family.



Thank you, sir.



[📸: MLK, Lowery, Wyatt Tee Walker] pic.twitter.com/PGHpBJJjNm — The King Center (@TheKingCenter) March 28, 2020

#Memorial & #NubianHistoryLife

Civil Rights Movement Co-founder and "Medal of Freedom: recipient Joseph Lowry, gone at 91. Side by side with Martin Luther King Jr. once again... pic.twitter.com/dAm2Gu0F8C — R. Anthony H. Rock (@RAnthonyHRock2) March 28, 2020

المصدر: وكالات