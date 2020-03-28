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وفاة جوزيف لوري زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية ورفيق لوثر كينغ

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وفاة جوزيف لوري زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية ورفيق لوثر كينغ
Reuters Phil Klein
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توفي أمس الجمعة زعيم "حركة الحقوق المدنية" في الولايات المتحدة جوزيف لوري، عن عمر ناهز الـ98 عاما.

وقالت شبكة "سي إن إن" اليوم السبت، إن وفاة لوري أكدها إيمارا كندي وهو عضو مجلس إدارة معهد "جوزيف أند إيفلين لوري".

وكان لوري مساعدا بارزا للمناضل السياسي والزعيم الأمريكي من أصول إفريقية الراحل مارتن لوثر كينغ.

وكتب مركز مارتن لوثر كينغ للتغيير الاجتماعي" عبر موقع "تويتر" في وقت مبكر، اليوم السبت: "انتقل الليلة القس العظيم المبجل جوزيف إي. لوري، من عالم الأرض إلى الخلود".

وأضاف: "نتوجه بتعازينا إلى عائلته... كان بطلا للحقوق المدنية، ومتحديا للظلم، وصديقا عزيزا لأسرة كينغ. شكرا سيدي".

المصدر: وكالات

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