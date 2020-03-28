البر الرئيسي الصيني لم يسجل أية إصابة بكورونا

ذكرت سلطات الصحة الصينية اليوم السبت أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة جميعها لوافدين من الخارج. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81394 حالة.

وقالت إنها سجلت 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) جميعها في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 3295 شخصا.

وأوضحت أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 921 شخصا، بينما غادر المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 383 شخصا، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 74971 شخصا.

وقالت اللجنة إن 3128 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج و17198 تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس، من بينهم 758 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

المصدر: وكالات