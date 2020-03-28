البنتاغون يؤكد مواصلة عملياته العسكرية في الخارج رغم تفشي وباء كورونا

أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جون هايتن، أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية خارج البلاد، على الرغم من تفشي وباء كورونا.

وقال في تصريح صحفي، أمس الجمعة، إن الجنود الأمريكيين سيتخذون احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس.

وأضاف هايتن أنه "لا يوجد تأثير على العمليات. المهمات التي نجريها حاليا في كل أنحاء العالم لا تزال تنفذ وفقا للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه" الذي كان معتمدا قبل شهر أو شهرين.

وأوضح أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تواصل "التكيف مع مختلف القيود، لكن الفيروس ليس له تأثير على هذه المهمات"، مؤكدا أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج محدود جدا.

وكان البنتاغون قد أعلن الأربعاء أنه جمد لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع، مارك إسبر، أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوما، مشيرة إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

ولغاية صباح الجمعة، أحصت وزارة الدفاع الأمريكية 652 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في صفوف موظفيها العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها، ووفاة متعاقد واحد بسبب الفيروس.

المصدر: أ ف ب