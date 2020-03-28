سيئول.. 146 إصابة جديدة و5 وفيات جراء كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 9.478 ألف مصاب.

وقالت وزارة الصحة، إن من بين الإصابات الجديدة، 24 حالة قدمت من الخارج.

وأضافت أن 4.811 مصابا تماثلوا للشفاء، و4.523 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي حتى الآن 144.

وحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم نحو 600 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن، وانتشر الفيروس في أكثر في 201 دولة.

المصدر: وكالات