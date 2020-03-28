ترامب يدعو لتصنيع 100 ألف جهاز تنفس صناعي بعد تخطي الإصابات بكورونا في أمريكا الصين وإيطاليا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن بلاده ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم، في وقت تخطى فيه عدد المصابين بفيروس كورونا عتبة الـ100 ألف إصابة في أمريكا.

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وقال: "سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي" متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

وأضاف ترامب، أن هناك احتمالا كبيرا ألا تحتاج الولايات المتحدة عددا كبيرا جدا من أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الإنتاج الدفاعي.

وتخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ100 ألف حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 5,50 مساء (21,45 ت غ) الجمعة.

وتمّ إحصاء 100,717 إصابة بينها 1,544 حالة وفاة حتى الساعة 6,00 مساء (22,00 ت غ).

وسجل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك التي تحوي أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة، ما أدى إلى اكتظاظ مستشفياتها بالمرضى.

وتتجاوز الولايات المتحدة بنحو 15 ألف إصابة إيطاليا التي تعتبر ثاني بلد على القائمة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الراهن، كما تتخطى الصين بأكثر من 20 ألف إصابة حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى.

المصدر: وكالات