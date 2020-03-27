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ترامب يعلن ساوث كارولينا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

ترامب يعلن ساوث كارولينا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

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ترامب يعلن ساوث كارولينا وبويرتو ريكو منطقة كوارث
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية ساوث كارولبنا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

ترامب يعلن ساوث كارولينا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

وكان ترامب قد وقع مرسوما يقضي باستدعاء العسكريين الاحتياط لمحاربة فيروس كورونا.

وأكد البيت الأبيض، أن المرسوم يتيح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء عناصر الجيش والقوات البحرية والجوية وحرس السواحل من الاحتياط للخدمة لمدة سنتين.

ويقضي المرسوم أيضا بألا يتجاوز إجمالي عدد الأفراد في الخدمة الفعلية المليون فرد في أي وقت.

وأوضح ترامب أن هذا المرسوم سيسمح باستدعاء الكوادر الطبية الإضافية.

وتطرق ترامب إلى مسألة صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، قائلا إن الولايات المتحدة ستصنع 100 ألف جهاز خلال الأيام الـ100 القادمة.

ترامب يعلن ساوث كارولينا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

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