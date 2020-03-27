ترامب يوقع مرسوما باستدعاء العسكريين الاحتياط لمحاربة فيروس كورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي باستدعاء العسكريين الاحتياط لمحاربة فيروس كورونا.

وأكد البيت الأبيض، أن المرسوم يتيح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء عناصر الجيش والقوات البحرية والجوية وحرس السواحل من الاحتياط للخدمة لمدة سنتين.

ويقضي المرسوم أيضا بألا يتجاوز إجمالي عدد الأفراد في الخدمة الفعلية المليون فرد في أي وقت.

وأوضح ترامب أن هذا المرسوم سيسمح باستدعاء الكوادر الطبية الإضافية.

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وتطرق ترامب إلى مسألة صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، قائلا إن الولايات المتحدة ستصنع 100 ألف جهاز خلال الأيام الـ100 القادمة.

وأضاف إذا ما كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى هذا العدد من الأجهزة، سيكون بإمكانها مساعدة دول أخرى مثل إيطاليا.

كما عين ترامب مساعده بيتر نافارو منسقا لقانون الإنتاج الدفاعي، الذي سيتم بموجبه إنتاج الأجهزة المذكورة.

وكان ترامب قد طالب شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" بالبدء بإنتاج أجهزة تنفس اصنطاعي على الفور، وبكميات يحتاجها قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ100 ألف شخص.

المصدر: رويترز