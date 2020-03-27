ترامب يطالب "جنرال موتورز" و"فورد" بتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي "فورا"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" بالبدء بإنتاج أجهزة تنفس اصنطاعي على الفور، وبكميات يحتاجها قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب عبر "تويتر": "كالعادة يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع "جنرال موتورز". قالوا إنهم سيعطوننا 40000 جهاز للتنفس الاصطناعي التي نحتاجها "بسرعة". والآن يقولون إنهم سيسلمون 6000 جهاز فقط في أواخر أبريل، ويريدون أعلى سعر".

وكتب في تغريدة أخرى: "يجب أن تفتح "جنرال موتورز" فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف مخاطبا شركة "فورد": "انطلقي في صناعة الأجهزة بسرعة!"

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors@Ford — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

ولاحقا أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن ترامب وقع مرسوما يلزم "جنرال موتورز" بالشروع في تصنيع تلك الأجهزة استنادا إلى قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1951.

وجاء في البيان: "ينبغي على وزير الصحة استخدام جميع الصلاحيات بموجب القانون لمطالبة "جنرال موتورز" بقبول وتنفيذ وإيلاء الأولوية للعقود أو الطلبات على أجهزة التنفس بكميات يعتبرها الوزير مناسبة".

والقانون الذي قرر ترامب تفعيله يخول الإدارة الأمريكية إجبار قطاعات الصناعة الأمريكية على زيادة إنتاج السلع وتوفير الإمدادات اللازمة للدفاع الوطني.

المصدر: RT + وكالات