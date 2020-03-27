موسكو: الاتهامات الأمريكية لمادورو سخيفة وفظيعة

وصفت الخارجية الروسية اتهامات الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في تجارة المخدرات، بأنها "سخيفة وفظيعة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة: "فوجئنا بنبأ اتهام المدعي العام الأمريكي للقيادة الفنزويلية بالمشاركة المباشرة في التجارة الدولية للمخدرات".

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وتابعت: "وفي سياق سعيها إلى إسقاط السلطة الشرعية في فنزويلا، الذي لا يخفيه أحد، وعدت السلطات الأمريكية بتقديم مبلغ كبير مقابل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في اعتقال الرئيس مادورو ومسؤولين آخرين من القيادة العليا في فنزويلا... مثل هذه الاتهامات سخيفة وفظيعة".

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين في الدولة بـ"التأمر" مع جماعة يسارية متمردة في كولومبيا لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وحددت مكافآت مالية تتراوح بين 10 و15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقالهم.

المصدر: نوفوستي