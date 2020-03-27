"رويترز": تسجيل 299 وفاة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

أفادت السلطات الصحية الفرنسة اليوم الجمعة، بتسجيل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995.

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وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل البلاد إلى 32964 مقابل 29155 حالة سجلت أمس الخميس.

وتشمل الحصيلة اليومية عدد الوفيات المسجلة في المستشفيات فقط، لكن السلطات الفرنسية قالت إنها ستضيف قريبا البيانات التي يتم جمعها من دور التقاعد، ما من شأنه أن يرفع عدد حالات الوفاة.

المصدر: "رويترز"