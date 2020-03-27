انتهك قواعد الحظر الصحي وذهب لصيد السمك فافترسه التمساح

خالف أحد مواطني جمهورية رواندا قواعد الحجر الصحي الشامل المفروض في البلاد منذ الأحد الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوجه إلى النهر لصيد الأسماك حيث، حيث كان فريسة لتمساح جائع.

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن إيليس كاتيسي رئيسة منطقة كاموني جنوبي رواندا، قولها: "قتله تمساح وأكله. هذا الشخص خالف الأمر بشأن عدم مغادرة المنازل ووقع بذلك بين عدد قليل جدا من المواطنين الذين لا يتعاونون مع السلطات في مكافحة فيروس كورونا".

وكانت قد أفادت تقارير سابقة بأن أفرادا من الشرطة الرواندية أطلقوا النار على اثنين من مخالفي الحجر الصحي أثناء مشادة كلامية في مدينة نيانزا جنوبي البلاد، وأردوهما قتيلين.

وسجلت السلطات في رواندا 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة.

المصدر: وكالات