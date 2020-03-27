كورونا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المساعدات الإنسانية والطبية مسموحة في ظل العقوبات

قال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن المساعدات الإنسانية والطبية مسموح بها حتى في ظل العقوبات.

إقرأ المزيد

وأفاد ستانو في حديث لوكالة "آكي" الإيطالية بأنه "من حيث المبدأ، عندما تكون العقوبات اقتصادية وتتعلق بمنع التصدير، فإن هذا الأمر يستثني المواد الغذائية والمساعدات الطبية، وهذا ينطبق على الوضع الحالي في ظل تفشي وباء كورونا".

وأضاف أن الأنشطة الإنسانية والمساعدات الطبية مسموح بها، في ظل العقوبات الحالية، مشيرا إلى أن على الشركات والأطراف الأخرى الانتباه للأمر.

وجاءت تصريحات ستانو في معرض رده عن أسئلة بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من رسالة بعث بها مندوبو 8 دول لدى الأمم المتحدة بينها سورية وايران إلى للأمين العام للمنظمة مطالبين فيها برفع العقوبات لمساعدتهم على التصدي لوباء كورونا.

يذكر أن جوزيب بوريل كان أعلن بداية الأسبوع الحالي عن استعداد أوروبا لدعم طلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تفشي الوباء.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية