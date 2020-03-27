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الصليب الأحمر: كورونا قد يشعل اضطرابات في أوساط الفقراء والمهمشين داخل مدن الغرب

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الصليب الأحمر: كورونا قد يشعل اضطرابات في أوساط الفقراء والمهمشين داخل مدن الغرب
Reuters
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قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن اضطرابات يمكن أن تندلع في أوساط الفقراء والمهمشين بالمدن الكبرى في الغرب لافتقارهم لموارد دخل مع تفشي كورونا.

وقال فرانشيسكو روكا، وهو إيطالي ويرأس اتحاد أكبر شبكة إغاثة في العالم، إنه إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية يتزايد خطر الانتحار بين الضعفاء والمعزولين.

وأضاف في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "يوجد كثير من الناس يعيشون مهمشين للغاية داخل ما يسمى الثقب الأسود في المجتمع.. أخشى أنه في غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية في أصعب الأحياء في المدن الكبرى".

وتابع: "هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لأنهم لا طريق أمامهم للحصول على دخل".

وتم رصد أكثر من 80 ألف إصابة بالفيروس في إيطاليا منذ ظهور المرض هناك قبل أكثر من شهر، توفي منهم 8215 شخصا وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة واحدة.

المصدر: رويترز

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