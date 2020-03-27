طهران تدعو واشنطن للإفراج عن سجناء إيرانيين في ظل كورونا

حثت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة على الإفراج عن إيرانيين تحتجزهم في قضايا تتعلق بالعقوبات، وذلك وسط مخاوف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باحتجاز عدد من الإيرانيين في سجونها وقال إنه ينبغي إطلاق سراحهم في ظل تلك الظروف.

وقال على "تويتر": "الولايات المتحدة ترفض حتى الخروج الطبي، في ظل انتشار كوفيد 19، لرجال أبرياء سجنوا في منشآت مخيفة.. أطلقوا سراح رجالنا".

US has taken several Iranian scientists hostage—without charge or on spurious sanctions charges—& not releasing them; even when its OWN courts reject the absurd charges



US even refuses medical furlough—amid #covid19—for innocent men jailed in horrific facilities



Release our men pic.twitter.com/XQxDr10sw7 — Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2020

وأدرجت الولايات المتحدة يوم الخميس خمس شركات مقرها إيران والعراق و15 فردا في القائمة السوداء للمستهدفين بالعقوبات واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية، في ثالث جولة من العقوبات على أهداف إيرانية خلال أسبوعين في الوقت الذي تكافح فيه طهران تفشي وباء كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن 144 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2378 بينما زاد العدد الكلي للإصابات المؤكدة 2926 حالة ليصل إلى 32332.

المصدر: رويترز