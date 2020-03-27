كوريا الجنوبية تستدعي سفير الصين إثر قرار بكين حظر دخول الأجانب

استدعت وزارة الخارجية الكورية السفير الصيني لدى سيئول شينغ هاي مينغ اليوم الجمعة، بسبب حظر بكين دخول الأجانب دون إشعار مسبق، واصفة القرار بأنه "مؤسف".

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وقال شينغ للجانب الكوري: "نقدم لكم ضمانات بشأن تبادلات الأفراد في قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا".

وأضاف: "نريد أن نتعاون مع كوريا الجنوبية للتغلب على هذه الأزمة والتوصل إلى عالم خال من عدوى كورونا.. آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته وأن نتجاوز هذا المنعطف الصعب".

وصعد قرار الصين الأخير الدعوات في كوريا الجنوبية للرد بالمثل ومنع دخول جميع الوافدين من الصين، حيث حظرت سيئول دخول القادمين من مقاطعة هوبي فقط وسط الصين، والتي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وأعلنت بكين، أنها "ستعلق دخول الأجانب مؤقتا، حتى الذين يحملون تأشيرات دخول أو تصريحات إقامة، بدءا من السبت، للحد من كورونا القادم من الخارج".

المصدر: "يونهاب"