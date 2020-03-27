تقرير: الصين قدمت مساعدات لـ89 دولة و4 منظمات دولية لمكافحة كورونا

أعلنت الصين عن تقديمها مساعدات ودعما تقنيا لـ89 دولة و4 منظمات دولية على 4 دفعات لمكافحة كورونا، وأنها بصدد إعداد خامس دفعة من برامج مساعداتها للعالم.

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وأعلنت الصين أنها وفرت برامج متعددة اللغات للوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، وأقامت اجتماعات دولية لتبادل خبرات الوقاية من الوباء ومكافحته، وشاركت البيانات العلمية والنتائج التقنية واستراتيجيات الوقاية والمكافحة مع المجتمع العلمي والتكنولوجي العالمي في الوقت المناسب، وقدمت المساعدات والدعم التقني لـ89 دولة و4 منظمات دولية على 4 دفعات، وهي حاليا بصدد إعداد الدفعة الخامسة من المساعدات.

ووفقا لما ذكره شو نان بينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا، قام المجتمع العلمي والتكنولوجي في الصين بالكثير من العمل لتطوير الأدوية والعلاج السريري، حيث تم تشكل مجموعة كاملة نسبيا من الحلول التقنية في البداية.

وأكدت بكين أنه عندما كانت معركة الصين ضد الوباء أكثر شدة، قدمت العديد من البلدان دعما قيما لها. واليوم، أصبح وضع الوباء في الصين تحت السيطرة بشكل أساسي فأخذت هي في تقديم المساعدات.

وأضافت: "تمسكا بمفهوم مجتمع ومصير مشترك للبشرية، نحن على استعداد لإرسال خبراء طبيين لدعم الوقاية من الوباء ومكافحته، وتعزيز الثقة للتغلب على الوباء".

وقال تسنغ يى شين، نائب مدير لجنة الصحة، إن الصين أخذت زمام المبادرة لتبادل الخبرات الصينية في الوقاية والعلاج من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مع العالم".

ويعتقد دنغ بوكينغ، نائب مدير الوكالة الوطنية للتعاون الإنمائي الدولي، أن "تقديم المساعدات الخارجية لمكافحة الوباء، سيساعد الصين أيضا في السيطرة على خطر دخول الوباء من الخارج وتقليله".

وختم: "في الوقت الحاضر، انتشر كوفيد-19 في نقاط متعددة حول العالم. والتعاون الدولي الفعال في الوقاية المشتركة والسيطرة والمكافحة المشتركة له أولوية قصوى. ولا يمكن للبشرية جمعاء التغلب على الصعوبات معا، إلا بالإخلاص والتضامن، ومن خلال العمل معا".

المصدر:صحيفة "الشعب" الصينية أونلاين