في وجه كورونا المستفحل.. أردوغان يدعو الأتراك للتحلي بالصبر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وتواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالسرعة القصوى.

جاء ذلك في منشور له على موقع إنستغرام اليوم الجمعة، حيث أضاف: "أرجو من شعبي العزيز الالتزام بكافة التحذيرات، والتحلي بالصبر، والحذر، والاهتمام بنظافتنا الشخصية، ونظافة محيطنا".

ووصلت حصيلة وفيات كورونا في تركيا إلى 75 والإصابات إلى 3629، حسب الأرقام التي أعلنتها السلطات أمس الخميس.

المصدر: "الأناضول"