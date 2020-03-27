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رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

في وجه كورونا المستفحل.. أردوغان يدعو الأتراك للتحلي بالصبر

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في وجه كورونا المستفحل.. أردوغان يدعو الأتراك للتحلي بالصبر
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة العشرين الافتراضية الخميس 26 مارس
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وتواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالسرعة القصوى.

جاء ذلك في منشور له على موقع إنستغرام اليوم الجمعة، حيث أضاف: "أرجو من شعبي العزيز الالتزام بكافة التحذيرات، والتحلي بالصبر، والحذر، والاهتمام بنظافتنا الشخصية، ونظافة محيطنا".

ووصلت حصيلة وفيات كورونا في تركيا إلى 75 والإصابات إلى 3629، حسب الأرقام التي أعلنتها السلطات أمس الخميس.

المصدر: "الأناضول"

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