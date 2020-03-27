في وجه كورونا المستفحل.. أردوغان يدعو الأتراك للتحلي بالصبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وتواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالسرعة القصوى.
جاء ذلك في منشور له على موقع إنستغرام اليوم الجمعة، حيث أضاف: "أرجو من شعبي العزيز الالتزام بكافة التحذيرات، والتحلي بالصبر، والحذر، والاهتمام بنظافتنا الشخصية، ونظافة محيطنا".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye
ووصلت حصيلة وفيات كورونا في تركيا إلى 75 والإصابات إلى 3629، حسب الأرقام التي أعلنتها السلطات أمس الخميس.
المصدر: "الأناضول"