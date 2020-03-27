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كورونا.. إصابتان جديدتان في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

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كورونا.. إصابتان جديدتان في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية
Reuters HOMAS PETER
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أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في صفوفها، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 12 حالة.

وقالت تلك القوات في بيان عنها اليوم الجمعة، إن حالة الإصابة الأخيرة سجلت لدى مجندة بقاعدة همفريز ببيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، ولدى مقاول مدني أمريكي.

وذكرت القوات الأمريكية أن حالة المجندة تعد الإصابة الثانية المؤكدة بين عناصرها المتواجدين في كوريا الجنوبية، وهي تخضع حاليا للحجر الصحي في ثكنة داخل المعسكر مصممة لعزل المصابين.

وأضافت "أن المجندة زارت عدة مواقع داخل المجمع العسكري آخر مرة يوم أمس الخميس".

وأفادت القوات العسكرية في بيانها بأن "القوات الأمريكية تتعقب حاليا جميع من قد يكونوا أصيبوا بالعدوى، كما تقوم بتعقيم جميع الأماكن التي زارتها المجندة المصابة".

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المصدر: وكالة يونهاب

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