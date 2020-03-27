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رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

بعد إصابة جونسون بكورونا.. لندن تنفي خضوع وزير المالية للعزل

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بعد إصابة جونسون بكورونا.. لندن تنفي خضوع وزير المالية للعزل
Reuters tj
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك
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نفى مصدر في وزارة المالية البريطانية خضوع وزير المالية ريشي سوناك للحجر الصحي، بعد إصابة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفيروس كورونا.

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وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت في وقت سابق من اليوم إن وزيري الصحة مات هانكوك، والمالية ريشي سوناك، سيخضعان للعزل بعد أن خالطا جونسون.

وأكد جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت إصابته بكورونا مع وجود أعراض طفيفة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

المصدر: "رويترز"

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