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رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

نشر شاحنات مبردة لحفظ الجثث في شوارع نيويورك تحسبا لفتك كورونا

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نشر شاحنات مبردة لحفظ الجثث في شوارع نيويورك تحسبا لفتك كورونا
Reuters Carlo Allegri
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كشفت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، أنه تم نشر شاحنات مبردة للجثث في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، لتخفيف العبء عن ثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات بحال استفحال وباء كورونا.

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وذكرت الصحيفة أنه سيتم حفظ جثث الموتى في هذه الشاحنات إذا فشلت مشارح المستشفيات في المدينة في التعامل مع جثامين الضحايا الذين قد يفتك بهم الوباء الناتج عن فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بالمدينة: "نحن في خضم أزمة صحية وأعلنت المدينة حالة الطوارئ".

وتم في نيويورك أيضا، نصب الخيام لتخزين جثث القتلى من الوباء.

نشر شاحنات مبردة لحفظ الجثث في شوارع نيويورك تحسبا لفتك كورونا

وأوضح المصدر أن الخيام والشاحنات يمكن أن تستوعب ما مجموعه 3500-3600 جثة.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 465 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بهذا الوباء، توفي منم 21 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"

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