تسجيل 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

أفادت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الجمعة، بتسجيل 769 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4858.

وقالت وزارة الصحة إن أعداد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 64059 من 56188 حالة سجلت أمس الخميس.

وصادق البرلمان الإسباني، أمس الخميس، على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري في ظل أزمة كورونا لمدة 15 يوما إضافية حتى 12 أبريل القادم.

وأعرب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن قناعته بأن التباعد الاجتماعي هو الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس.

المصدر: "رويترز"