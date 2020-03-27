كورونا.. ارتفاع حالات الوفاة إلى 26 وتسجيل 130 إصابة جديدة في ماليزيا

أفادت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 26 حالة، فيما تم تسجيل 130 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2161.

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وسجلت ماليزيا، أمس الخميس، رقما قياسيا وصل إلى 235 إصابة، وهو أعلى معدل يومي في البلاد حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وبسبب القفزة الحادة في عدد المصابين، مدد رئيس الوزراء محيي الدين ياسين حالة الطوارئ حتى 14 أبريل المقبل.

وحتى منتصف ليل الخميس إلى لجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

المصدر: وكالات