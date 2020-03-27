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وزارة الصحة الإيرانية تعلق على صورة ارتداء ممرضين أمريكيين لأكياس قمامة

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وزارة الصحة الإيرانية تعلق على صورة ارتداء ممرضين أمريكيين لأكياس قمامة
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علق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على صورة تداولتها مواقع أمريكية تظهر ارتداء ممرضين أمريكيين أكياس قمامة لعدم توفر اللباس الواقي.

وقال المتحدث، "نتيجة العقوبات على أمريكا تظهر على هذا النحو في مشافي نيويورك!؟ يرجى إرسال هذه الصورة إلى ترامب ونسخة منها إلى بومبيو للمتابعة!

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المصدر: RT

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