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الصحة التونسية: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وعدد المصابين 227

فرنسا تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها تقطعت بهم السبل بسبب كورونا

أخبار العالم

فرنسا تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها تقطعت بهم السبل بسبب كورونا
AFP
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كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تزال تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها من الخارج تقطعت بهم السبل بسبب فيروس كورونا.

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فرنسا تعلن تسجيل 365 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ضحاياه إلى 1696

وقال لو دريان، لراديو "أوروبا 1" إن فرنسا أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف شخص إلى الوطن.

وسجلت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، 3922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29155، ووصل عدد الوفيات لـ365 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

من جانبها، قالت الشركة المشغلة لمطار أورلي بفرنسا في بيان الأربعاء، إن المطار الواقع جنوبي العاصمة باريس، والذي يستخدم في الأساس للرحلات القصيرة سيغلق اعتبارا من 31 مارس وحتى إشعار آخر بسبب عدوى فيروس كورونا.

وتراجعت حركة السفر في المطار 92% يوم الثلاثاء مقارنة بنفس اليوم العام الماضي، وكانت نسبة التراجع 89% في مطار شارل ديغول الدولي بالعاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات

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