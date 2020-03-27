هنغاريا تفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن حكومته ستفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في البلاد في يونيو أو يوليو المقبلين.

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وقال أوربان للإذاعة العامة إنه سيسمح للمواطنين بالتسوق أثناء فترة الإغلاق التي تبدأ يوم السبت، على أن تتولى الشرطة تطبيق القيود وستكون لديها سلطة فرض غرامات على المخالفين.

وسجلت هنغاريا 300 إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات، لكن أوربان، قال إن العدد الفعلي للإصابات ربما يكون أعلى بكثير.

المصدر: "رويترز"