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ظريف يدعو العالم لعدم الوقوف متفرجا على الحظر التعسفي الأمريكي ضد إيران

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ظريف يدعو العالم لعدم الوقوف متفرجا على الحظر التعسفي الأمريكي ضد إيران
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول العالم إلى عدم الوقوف بشكل متفرج أمام "الحظر الأمريكي التعسفي ضد إيران".

وكتب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "فيروس (كوفيد -19) يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب. حتى أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى مساعدة الآخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن أمريكا ما زالت غير مستعدة لوقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران".

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وأضاف ظريف، "هل الولايات المتحدة تريد "وباء دائما"؟ ... الضرورة الأخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي (الأمريكي)".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد دعا واشنطن إلى رفع العقوبات عن بلاده، منوها بأن هذه العقوبات عرقلت جهود البلاد لاحتواء الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 29406، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2234، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10457.

المصدر: إرنا

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