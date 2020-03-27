ظريف يدعو العالم لعدم الوقوف متفرجا على الحظر التعسفي الأمريكي ضد إيران

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول العالم إلى عدم الوقوف بشكل متفرج أمام "الحظر الأمريكي التعسفي ضد إيران".

وكتب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "فيروس (كوفيد -19) يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب. حتى أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى مساعدة الآخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن أمريكا ما زالت غير مستعدة لوقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران".

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وأضاف ظريف، "هل الولايات المتحدة تريد "وباء دائما"؟ ... الضرورة الأخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي (الأمريكي)".

#Covid19 ravages the world, sparing no nation.



Even the world's largest economy needs others to help it fight the pandemic, yet refuses to halt its #EconomicTerrorism against Iran.



Does the US want a “forever pandemic"?



Moral imperative to stop observing the bully's sanctions. pic.twitter.com/4cp8wBjsKz — Javad Zarif (@JZarif) March 26, 2020

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد دعا واشنطن إلى رفع العقوبات عن بلاده، منوها بأن هذه العقوبات عرقلت جهود البلاد لاحتواء الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 29406، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2234، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10457.

المصدر: إرنا