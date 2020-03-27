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عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز 42 ألفا

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عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز 42 ألفا
Reuters
ألمانيا
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أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42288 و253 حالة وفاة.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة.

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وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا في محاولة لردع تفشي الوباء.

المصدر: وكالات 

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