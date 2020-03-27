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جنوب إفريقيا.. أول حالتي وفاة بكورونا وحصيلة المصابين تتجاوز 1000

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جنوب إفريقيا.. أول حالتي وفاة بكورونا وحصيلة المصابين تتجاوز 1000
Reuters Siphiwe Sibeko
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أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء.

وأكد وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع منذ أمس من 927 إلى أكثر من 1000، وتعهد بالإعلان عن حصيلة محدثة في وقت لاحق من اليوم.

ولفت الوزير إلى أن كلا حالتي الوفاة وقعتا في محافظة كيب الغربية. 

ويأتي ذلك بعد ساعات من بدء الإغلاق الشامل الذي فرضته حكومة جنوب إفريقيا في عموم أراضي البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا.

المصر: RT + رويترز

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