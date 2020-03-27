جنوب إفريقيا.. أول حالتي وفاة بكورونا وحصيلة المصابين تتجاوز 1000

أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء.

وأكد وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع منذ أمس من 927 إلى أكثر من 1000، وتعهد بالإعلان عن حصيلة محدثة في وقت لاحق من اليوم.

It is with deep sadness that we announce two loss of lives to #coronavirus . We will update with more details pic.twitter.com/WXUORwjjHL — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) March 27, 2020

ولفت الوزير إلى أن كلا حالتي الوفاة وقعتا في محافظة كيب الغربية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من بدء الإغلاق الشامل الذي فرضته حكومة جنوب إفريقيا في عموم أراضي البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا.

المصر: RT + رويترز