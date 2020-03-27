الجيش الأمريكي يلغي تدريبات مع الفلبين بسبب كورونا

قالت الفلبين اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي ألغى تدريبات عسكرية سنوية معها كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب السلطات الفلبينية فإن التدريبات كان من المقرر أن تبدأ بين 4 و15 مايو المقبل، وتقام هذه التدريبات في الفلبين منذ عقود وتشمل آلاف الجنود من البلدين.

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في سياق متصل قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه تم اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العسكريين على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية "ثيودور روزفلت"، ولا يعرف كيف وصل الفيروس إلى البحارة، لكن السفينة رست قبالة سواحل فيتنام في وقت سابق من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات